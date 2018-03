Plácido Domingo relembra estreia em festival de ópera em Verona

A temporada de verão começa com "Carmem", de George Bizet, que já foi apresentada 189 vezes em 20 edições diferentes no oval anfiteatro romano, construído em 30 d.C.

Esta produção de Carmem será a reedição da versão de 1995 de Franco Zeffirelli, com cenários renovados.

Outras óperas durante o festival, que ocorre entre os dias 19 de junho e 30 de agosto, incluem "Aida", de Giuseppe Verdi, "Turandot", de Giacomo Puccini, e "Tosca" e "Il Barbiere di Siviglia", de Gioachino Rossini.

No dia 24 de julho, o espanhol Plácido Domingo conduzirá uma noite de gala -- o 40o aniversário de sua estreia na cidade célebre de Romeu e Julieta. O evento incluirá os últimos atos de "Otelo", "Cyrano de Bergerac" e "Carmem".

Plácido Domingo debutou na arena de Verona no verão de 1969, com "Turandot" e "Don Carlo".

"Ele lembra com nostalgia dele cantando a famosa ária 'Nessun Dorma', enquanto olhava o céu iluminado pela lua de prata, seu pensamento estava lá apenas alguns dias antes do homem ter pisado na lua pela primeira vez", diz o site do festival.

Domingo também atuará como o regente da cerimônia de abertura do festival com quatro performances de "Carmem".

A arena de Verona tem uma localização especial. Seu enorme espaço de performances permite a apresentação de centenas de cantores, dançarino e figurantes.

Num local aberto, sob um céu cheio de estrelas e com a leve brisa da noite, o público aproveita uma sensação diferente do que em casas fechadas como a magnífica La Scala, de Milão, com suas almofadas vermelhas e balcões.

