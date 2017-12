Plácido Domingo fará concerto durante a Copa do Mundo

O tenor espanhol Plácido Domingo fará um concerto no Rio durante a Copa do Mundo. Ele vai se apresentar à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira no dia 11 de julho, dois dias antes da final do campeonato, e terá como convidados o pianista chinês Lang Lang, a soprano espanhola Ana Maria Martínez e o maestro americano Eugene Kohn. Os ingressos para o espetáculo, que será realizado na HSBC Arena, vão custar de R$ 220 a R$ 1.200.

Domingo é reconhecido fã de futebol - mas sua relação com o esporte tornou-se mais célebre a partir de 1990, quando ao lado de Luciano Pavarotti e José Carreras integrou a série Os Três Tenores. Os discos gravados pelos três nas copas de 1990, 1994 e 1998 estão entre os mais vendidos da história e o sucesso fez com que eles viajassem o mundo com o espetáculo - no Brasil, eles cantaram no estádio do Morumbi em julho de 2000.

A última vez de Domingo no Brasil foi em 2012, quando se apresentou em Fortaleza. Em 2011, ele foi convidado a se apresentar no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, mas o alto cachê cobrado - cerca de US$ 500 mil - acabou afugentando os patrocinadores do evento.