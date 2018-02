Plácido Domingo estará em ópera dirigida por Woody Allen O tenor espanhol Plácido Domingo protagonizará, no retorno de Woody Allen como diretor de ópera, o incomparável Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini. Allen dirigiu Gianni Schicchi pela primeira vez em 2008, adaptando a obra baseada em Inferno, da Divina Comédia de Dante, que leva a história para uma época mais moderna com alusões ao cinema italiano e com um estilo cômico de ritmo rápido que faz lembrar os filmes do diretor. A apresentação será na estreia da temporada, em 12 de setembro.