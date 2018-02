Plácido Domingo é homenageado por Academia Latina da Gravação

O tenor espanhol foi escolhido por "suas realizações filantrópicas e profissionais", disse a academia em comunicado.

Domingo, de 69 anos, fundou a Operalia, uma competição de voz com para incentivar carreiras na ópera. Ele também arrecadou milhões de dólares em concertos beneficentes para vítimas de diversos desastres naturais.

Ele é o único artista remanescente dos Três Tenores, depois da morte de Luciano Pavarotti em 2007, com câncer, e a aposentadoria de José Carreira no ano passado. O cantor foi submetido a uma cirurgia de câncer de cólon em março, mas voltou a se apresentar em abril.

Domingo nasceu na Espanha e sua família era de cantores de ópera. Aos oito anos se mudou para o México, onde frequentou o Conservatório Nacional de Música, na Cidade do México, inicialmente estudando piano e regência.

Ele fez sua estreia oficial como cantor no Metropolitan Opera House em Nova York em 1968 e agora aparece com regularidade em todas as grandes casas de ópera do mundo.

Atualmente é o diretor geral da Ópera Nacional de Washington e a Ópera de Los Angeles, assim como o conselheiro artístico para a Orquestra Jovem das Américas.

Ele receberá a homenagem durante um concerto e um jantar no dia 10 de novembro, um dia antes da 11a cerimônia anual dos Grammys Latinos. O espanhol Alejandro Sanz, o astro do merengue dominicano Juan Luis Guerra, o cantor e tecladista mexicano Mario Domm e o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler são os artistas com maior número de indicações, com quatro nomeações cada.