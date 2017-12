Placebo confirma show em São Paulo

O ano de 2014 promete muitas atrações musicais. Agora é a vez do grupo inglês Placebo confirmar show por aqui. E já tem data marcada, será no dia 14 de abril, no Citibank Hall (antigo Credicard). Formado por Brian Molko (guitarra/vocal), Stefan Olsdal (baixo) e Steve Forrest (bateria), o trio vem ao Brasil após quatro anos e traz agora a turnê Loud Like Love, que inclui novas composições do grupo, como Too Many Friends, além dos sucessos da carreira.

Para essa apresentação haverá pré-venda exclusiva para clientes Citi, Credicard e Diners entre os dias 13 e 19 de dezembro. O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 20 de dezembro. Os ingressos estarão disponíveis pela internet (www.ticketsforfun.com.br), pelo telefone 4003-5588; na bilheteria do Citibank Hall; e demais pontos de venda em todo o país.

SERVIÇO:

Placebo - Loud Like Love

Citibank Hall (5.292 lugares). Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro.

Dia 14 de abril, às 21h30.

Ingressos: de R$ 90 a R$ 450. Central de Vendas Tickets For Fun: 4003-5588.

Classificação etária: 12 anos a 15 anos: permitida a entrada, acompanhados dos pais ou responsáveis legais. 16 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados). Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet ou telefone).