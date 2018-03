PJ Harvey pode se tornar correspondente de guerra

A cantora e compositora britânica PJ Harvey foi convidada pelo Imperial War Museum (Museu Imperial de Guerra), em Londres, a se tornar correspondente 'musical' de guerra em zonas de conflitos onde há a presença do exército britânico. A informação é do site do The Guardian.

O convite, segundo o jornal britânico, foi feito em razão de uma entrevista que Harvey deu ao programa de Rádio 4, da BBC, Front Row, em que ela fala que, se a pedissem, teria escrito as letras do novo álbum, Let England Shake, em um front de guerra. As canções do albúm, que foi lançado no último dia 15, refletem a preocupação da artista com um mundo cada vez mais violento, principalmente em relação às guerras do Oriente Médio.