Pixies revisita clássicos em performance agressiva no Lollapalooza

Das bandas que voltaram ao palco depois de anos - ou décadas - parados e vivem de antigos sucessos, o Pixies é uma das que fazem isso com mais dignidade.

No show do Lollapalooza neste domingo (6), eles mostraram não só que suas músicas envelheceram bem, como também sabem dominar um palco, demonstrando uma agressividade que pouco foi vista no festival. Frank Black, especialmente, com seus gritos e postura confiante.

Do inesperado disco novo, Indie Cindy, eles mostraram Bagboy. A sequência mais emocionante trouxe Where Is My Mind?, Here Comes Your Man e La La Love You.

É estranho não ver Kim Deal do lado direito de Frank Black. Mas Paz Lenchantin, que substitui a baixista, segurou muito bem a onda. Com passagem pelas bandas A Perfect Circle e Zwan, ela não só confirmou duas habilidades no baixo como impressionou no tom de voz, extremamente parecido com o de Kim Deal.