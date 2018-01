Pixies lança box comemorativo do álbum 'Doolittle'

A banda americana Pixies comemora os 25 anos de lançamento do álbum Doolittle com novo box recheado de demos inéditas. O disco de 1989 reuniu os maiores sucessos da banda, como Here Comes Your Man e Monkey's Gone to Heaven.

Três cds compõem o box que traz 50 faixas, entre versões demo, B-sides, o disco completo e Peel Sessions (canções gravadas em um programa da rádio BBC).

O box comemorativo pode ser comprado pelo site da banda. Uma versão com dois vinis também será comercializada.

Depois de mais de uma década separados, a banda liderada por Frank Black voltou a tocar em 2004. No último tour, eles fizeram passagem pelo Brasil em abril deste ano, no Lollapalooza.

O show do festival foi marcado pela performance agressiva de clássicos como La La Love You e Where is My Mind.

Ouça alguns clássicos do álbum Doolitlle:

Here Comes Your Man

Monkey Gone To Heaven

Debaser