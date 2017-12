Pixies fazem show furioso no Lollapalooza

Os Pixies parece que entraram com alguma raiva no palco. Dos três shows do grupo no Lollapalooza na América do Sul (Chile, Argentina e Brasil), foi o mais pauleira, o mais potente em termos de som (e também de resposta de público). Houve também mais ênfase no baixo de Paz Lechantin, a nova instrumentista argentina que substituiu Kim Deal.

Parecendo motivados por algum tipo de questionamento, a banda já abriu a toda, com Bone Machine. No início, pediam para os técnicos aumentarem o som de seus instrumentos, parecendo buscar impacto. O som não estava tão baixo. A plateia aparecia nos telões berrando com energia as letras dos hits (alguns choravam, outros se esgoelavam), como Monkey gone to Heaven e Where’s my Mind)

Canções novas, como Bagboy, ganharam um novo alento, uma nova pegada, parecendo até clássicas.