Pixies divulga clipe em animação para o single 'Tenement Song'

O Pixies liberou nessa segunda-feira, 5, o vídeo oficial da música Tenement Song. A canção faz parte do próximo álbum do grupo, Head Carrier, que deve ser lançado no próximo dia 30. Recentemente, eles também liberaram as faixas Um Chagga Lagga e Talent, que também compõem o trabalho.

Head Carrier é o segundo álbum do Pixies com a baixista Paz Lenchantin, que se juntou à banda em janeiro de 2014, depois da saída de Kim Deal. Recentemente ela foi nomeada como integrante permanente do conjunto. Ela, inclusive, canta em All I Think About Now, composta por ela em parceria com o guitarrista Black Francis.