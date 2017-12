Pixies defende novo disco antes de tocar no Lollapalooza

Refestelados em um sofá branco, Black Francis (vocais, guitarras, composição), Joey Santiago (guitarras) e David Lovering (bateria) receberam a reportagem do Estado um pouco antes do seu show no Lollapalooza para uma conversa. Leia trecho do bate-papo.

Há muitas críticas de fãs mais radicais em relação a seu disco novo, e mesmo a crítica não foi tão benevolente. Como vocês lidam com a reação negativa?

Black Francis - Acho que é bom quando as pessoas estão falando a respeito, mesmo que seja de forma crítica, significa que algo está acontecendo.

Mas quando é algo negativo, não é algo que afeta sua vaidade?

Black Francis - Para minha vaidade, é algo que parte meu fodido coração. Mas é uma coisa que não dura mais de três segundos.

Vocês têm uma nova baixista, Paz Lechantin. Mas ela não está aqui nesse momento. Ela é uma instrumentista de sessão, não é um membro efeito da banda?

Black Francis - Ela tem meu voto.

Joey Santiago - Ela trouxe uma luz nova para a banda.

David Lovering - Ela me obrigou a reaprender toda minha forma de tocar bateria na banda, me trouxe uma nova perspectiva de ouvir as músicas.

Eu os vi no Chile, com Paz, é um tanto diferente. Aqui no Brasil, no SWU, vocês tocaram com Kim e parecia uma banda no pico de sua vida. Vocês pensam nisso, em auge e declínio?

Black Francis - Meu ego é muito forte para pensar nisso, para me dar conta da trajetória da banda.

Há quase 40 bandas nesse festival de que vocês estão participando. Alguma delas é boa, em sua opinião?

Black Francis - Especialmente nessa turnê pela América Latina, a gente mal está tendo tempo de sair de um hotel, tocar, e logo estamos no aeroporto, indo para outra cidade. Não vimos nada, não deu tempo.

Joey Santiago - Eu vi o Red Hot Chili Peppers no Chile, e foi algo impressionante. Eles dominam a arte de tocar para multidões.