Pixies anuncia novo disco e mostra o single 'Um Chagga Lugga'

Boa notícia para os fãs de Pixies. A banda anunciou nesta quarta-feira, 6, que lançará um novo álbum, Head Carrier, o primeiro desde Indie Cindy (2014). O disco deve chegar às lojas em setembro. Eles também mostraram o primeiro single do disco, Um Chagga Lugga. Head Carrier é o segundo álbum do Pixies com a baixista Paz Lenchantin, que se juntou à banda em janeiro de 2014, depois da saída de Kim Deal.

Head Carrier será lançado em diversos formatos e pacotes, incluindo uma edição limitada especial de luxo que traz o CD, um vinil, um livreto de 24 páginas com letras das músicas, uma camiseta e o design original do álbum pelo artista Vaughan Oliver, colaborador de longa data do grupo.