Pitty vai lançar livro biográfico em setembro

Pitty vai lançar no próximo mês o seu primeiro livro, Cronografia: uma trajetória em fotos. A publicação mescla relatos visuais a textos da própria cantora e oferece um passeio por todas as fases da carreira da baiana.

A obra começa contando a infância de Pitty com várias fotos de seu nascimento. Algumas imagens também mostram a roqueira nas praias de Salvador. O livro apresenta o início de Pitty no mundo da música, ainda adolescente, tocando hardcore nas bandas Shes (baterista) e Inkoma (vocalista).

Cronografia segue para o ano 2000 e mostra o sucesso da cantora agora no comando dos vocais. O seu projeto Agridoce, ao lado do guitarrista Martin Mendonça também ganha um segmento no livro, que ainda tem capítulos dedicados exclusivamente aos registros fotográficos dos clipes, shows e bastidores. Em 160 páginas, Cronografia traz fotos de nomes como Caroline Bittencourt, Rui Mendes, Sora Maia e Jorge Bispo.