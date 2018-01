Pitty lança o clipe da música 'Na Pele', sua parceria com Elza Soares

Pitty divulgou nesta segunda-feira, 7, o clipe de Na Pele, seu dueto com Elza Soares. O vídeo faz uma homenagem à trajetória de Elza, com uma colagem de vários momentos da carreira da veterana, desde a década de 1960, incluindo imagens de apresentações, capas de discos, sua relação com o samba e até menções ao jogador Garrincha (20/1/1983).

Após ficar um ano longe dos palcos para cuidar da pequena Madalena, fruto de seu relacionamento com o marido e baterista do NX Zero, Daniel Weksler, Pitty, de 39 anos, lançou a canção na última sexta-feira, 4,

Em entrevista exclusiva ao Estado, Pitty falou sobre o retorno à música, machismo, homofobia, preconceito, maternidade e o atual momento do rock nacional. "Lidei com as estranhezas de ser uma mulher à frente de uma banda com um som pesado, contrariando o cansado estereótipo de som de menina ou a figura batida da diva. No começo, portanto, eu via muitos olhares desconfiados", afirmou a cantora.