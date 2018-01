Pitty inicia turnê e se prepara para lançar DVD

Interpretar as nuances entre o claro e o escuro. A baiana Pitty lançou seu terceiro disco formatando estética e sonoridade por meio desses extremos. Utilizando a variedade como centelha para suas criações, o resultado veio em 11 faixas do disco Chiaroscuro, lançado em agosto.

No show de lançamento do CD, nesta quinta-feira, 15, no Citibank Hall, em São Paulo, grande parte do que foi gravado em janeiro e em julho estará no palco. Mas não para por aí. "Toco teclado, sintetizador, vou usar efeito na voz, e ainda carrego uns sininhos e chocalhos. Antes só tocava guitarra", fala a cantora.

Com a agenda sem brechas, Pitty inicia a turnê que correrá o Brasil todo, mas terá no fim deste mês mais uma tarefa inadiável: a chegada do novo DVD, Chiaroscope, um homevideo com toques de videoarte, segundo a própria. "Piramos lisergicamente", revela. "Cada música virou um videoclipe independente, tem coisas que lembram David Lynch. Não sei se vai agradar a todo mundo, mas se pensasse assim não estaria em uma banda de rock."

Das músicas do novo CD, apenas A Sombra está fora do show desta noite. Já o cenário da apresentação representa o título do CD, uma palavra italiana que significa claro e escuro - também uma das técnicas de pintura de Leonardo Da Vinci.

"Desisti de produzir para grandes palcos. Na última turnê gastamos uma p... grana e quase não aproveitamos nada. São poucos os lugares do Brasil com uma grande estrutura. Dessa vez vamos explorar o preto e o branco como conceito."

Pitty. Citibank Hall (3.150 lugares). Avenida Jamaris, 213, Moema. Tel. (011) 2846-6000. Nesta quinta, às 21h30. Ingressos entre R$ 50 e R$ 110.