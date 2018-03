Pitty é a grande vencedora do VMB; Cicarelli rouba cena "Vão cuidar das suas próprias vidas e deixar a minha em paz!", disse uma bem-humorada Daniela Cicarelli, na sua estréia à frente do Video Music Awards (VMB), nesta quinta-feira, 28, no Credicard Hall, na zona sul de São Paulo. A baiana Pitty, com Memórias e Déjà Vu, levou duas estatueta de videoclipe do ano (a escolha da audiência) e melhor videoclipe de rock, encerrando a noite como a grande vencedora. O vídeo da apresentadora com o namorado Tato Malzoni, em uma praia da Espanha, superou os clipes musicais que disputavam a 12ª edição do prêmio: dominou o início do evento e foi, definitivamente, o assunto mais esperado da noite. Tanto foi assim que a resposta de Cicarelli, a primeira de viva-voz desde a divulgação do vídeo pela internet, praticamente abriu o VMB deste ano. Logo de cara, a apresentadora foi questionada por um dos colegas de palco, o VJ Marcos Mion. "O País parou e quer ver a Daniela Cicarelli se pronunciar", disse ele, arrancando aplausos que só foram superados pelo apoio da platéia à resposta da bela. Os prêmios O cantor Lobão e a VJ Penélope apresentaram o primeiro prêmio da noite, o de melhor videoclipe de rock - ela de chapeuzinho vermelho e ele como ele mesmo. A dupla desfiou piadas irônicas sobre os Três Porquinhos, deixando nas entrelinhas a alusão ao episódio de Cicarelli. "Sacanagem comer a vovozinha, mas tem sacanagem que é boa. Mas sacanagem que é boa mesmo é a de melhor videoclipe de rock", disse Lobão. Quem levou esse prêmio foi a cantora Pitty, com o videoclipe de Déjà Vu. "Eu dedico esse prêmio a todas as mulheres que se inspiraram em mim para usar o cérebro, e não a bunda", agradeceu a roqueira. O jogador de vôlei Giovanni e Pitty apresentaram o segundo prêmio da noite. O cantor D2 levou com o vídeo da música Gueto e também deu seu pitaco sobre Cicarelli. "Errado está o paparazzo que a filmou. Acho mesmo que ela tem que aproveitar, ela é jovem", afirmou. A banda Charlie Brown Jr. animou a abertura da noite do VMB. A categoria melhor performance ao vivo em videoclipe ficou com CPM22, pela música Inevitável. Quem apresentou o prêmio foi Bruna Surfistinha e Fernando Vanucci. "Vocês não vão acreditar, mas a Bruna Surfistinha é tímida", disse ele, seguido de gargalhadas da platéia. Vanucci acrescentou: "E ela também é baixa". A resposta veio na lata: "Nos menores frascos estão os melhores perfumes." John Lennon e Yoko Ono também deram uma passada pelo VMB. Vestidos de branco, quem deu a vida aos dois personagens foi Fernanda Takai e seu namorado John, do Patu Fu. "Esta noite os Beatles serão Cachorro Grande e Skank", apresentaram. As duas bandas botaram para quebrar com Helter Skelter. Na seqüência, Meg da banda Luxuria e o cantor e compositor Lenine subiram ao palco para premiar o melhor videoclipe feito por banda independente. Segundo Lenine, este ano foram enviados mais de 400 videoclipes para avaliação da MTV. "É quase um pecado falar que eles são independentes, sendo que eles são tão dependentes do próprio bolso", ao que Meg completou "independente disso, o vencedor é Banzé" A banda dos sonhos 2006, escolhida por internautas, foi composta nesta edição por Japinha do CPM22, Fabrício do Hateen, Champignon, ex-Charlie Brown Jr. e agora Revolucionários, e Pitty no vocal. "Não vale tocar Legião Urbana, Raul (Seixas) e nem Parabéns a Você, hein!", alertou, em tom brincalhão, Marcos Mion. O intervalo foi o tempo que eles tiveram para escolher o que tocariam: Smells Like Teen Spirit, do álbum Never Mind do Nirvana, que acaba de completar 15 anos de vida. Volta Cicarelli para alegria do povo. "Tem coisa mais gostosa do que beijar na boca?", lançou para a platéia. "Melhor do que beijar na boca e subir no palco do VMB para anunciar o vencedor do melhor videoclipe pop." Cicarelli chamou ao palco três "sapos" e elegeu uma menina não-identificada da platéia. Cada um dos três tentou vender o seu peixe para conquistar a garota. O ultimo, propositalmente, descreveu a menina dos sonhos como a escolhida da platéia. Dois dos sapos se identificaram: eram Mion e Cazé. Beija Sapo famoso O terceiro, para felicidade da menina e invejinha das amigas, era Felipe Dylon. Depois que o novo casal formado deu um selinho meio escondido, Cicarelli pediu um beijo coletivo de todos na platéia e em casa para alcançarem um recorde e entrar para o Guiness Book. A câmera destacou um beijaço entre dois homens. Finalmente, a menina e Felipe Dylon divulgaram o vencedor na categoria videoclipe pop: Jota Quest por O Sol. Cazé agitou a galera quanto à política nacional. "Vamos botar essa porra pra funcionar", sob gritos da platéia. "Quem é que vai decidir o Brasil do futuro?" A platéia insana respondeu ao som de "fdp, fdp, fdp". "A orelha deles esta queimando." Claudia Leitte, do Babado Novo, ao lado de Tom Cavalcante (como Tompete Justus, ou o quase clone de Roberto Justus), apresentou o prêmio de melhor direção de videoclipe, levado por Luis Caroni que dirigiu Convicted in Life do Sepultura. Mion, em seguida, apareceu sem camisa, mostrando seus músculos, disse que "tava" caindo homem do céu e lá vem Cazé do alto vestido de astronauta dizendo "conquistamos o espaço!" e lascaram um selinho um no outro. "Você viu que ele até virou o olhinho", disse, eufórica a também VJ Penelope. Vesgo, Silvio Santos e Sabrina, do programa Pânico na TV, apresentaram a categoria artista revelação, que foi levada pela banda Hateen com Quem Já Perdeu um Sonho Aqui? "Sobre a Cicarelli não vamos falar não porque ela deu cenzão (R$100) para gente", disse Vesgo. O figurino escolhido por votação na internet para vestir Daniela Cicarelli foi um patinho. "Ninguém nunca encerrou um VMB tão sexy como eu", garantiu ela. Colaborou Ana Carolina Fialho, Especial para o Estado