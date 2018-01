Pioneiro do folk, Pete Seeger morre aos 94 anos

Pete Seeger, que ajudou a criar o movimento musical do folk moderno norte-americano e foi coautor de alguns dos sucessos mais duradouros do estilo, como If I Had a Hammer, morreu na segunda-feira aos 94 anos, noticiou a mídia dos Estados Unidos.

Seeger, um discípulo de Woody Guthrie e cujos créditos como compositor incluem clássicos como Where Have All the Flowers Gone e Turn! Turn! Turn!, morreu de causas naturais no Hospital Presbiteriano de Nova York, informou seu neto ao jornal The New York Times.

Seeger também ficou conhecido por sua política liberal, ao trabalhar como ambientalista, protestar contra as guerras do Vietnã e do Iraque e sendo condenado a prisão por se recusar a testemunhar no Congresso sobre o período em que integrou o Partido Comunista.

Ele se apresentou em um espetáculo que marcou a posse do presidente dos EUA, Barack Obama, em janeiro de 2009.