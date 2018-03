Pink Floyd lidera parada britânica pela primeira vez desde 1995

A banda britânica de rock progressivo Pink Floyd alcançou o topo da parada de discos de seu país pela primeira vez em quase 20 anos neste domingo com "The Endless River", informou a consultoria Official Charts Company.

O álbum recém-lançado, que a banda diz ser seu último, tornou-se o terceiro disco de um grupo ou artista que vendeu mais rápido este ano após passar as 139 mil cópias vendidas durante a semana passada.

Um tributo ao tecladista do grupo, Rick Wright, que morreu em 2008, "The Endless River" é seu sexto álbum número um na Grã-Bretanha e seu primeiro desde "Pulse", de 1995.

O Foo Fighters também entrou na lista com "Sonic Highways" na segunda posição, e "X", de Ed Sheeran, que encabeçou a lista até a semana passada, caiu duas posições e foi o terceiro mais vendido.

Sheeran também apareceu na parada de singles (músicas de trabalho), mantendo "Thinking Out Loud" na segunda colocação, uma posição acima de "Steal My Girl", do One Direction, que saiu da sexta colocação.

O líder da parada de canções foi uma versão para "Wake Me Up", do DJ e produtor Avicii, gravada pelo All Star Choir de Gareth Malone para a campanha de caridade Children in Need.