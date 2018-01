Pink Floyd completará reedição de seus álbuns em vinil em janeiro

A banda britânica Pink Floyd completará a reedição de seus álbuns de estúdio em vinil com os relançamento de The Final Cut e A Momentary Lapse of Reason, no dia 20 de janeiro, anunciou nesta quinta-feira a Warner Music.

Os discos, que não disponíveis em vinil há mais de 20 anos, serão remasterizados, a exemplo dos demais trabalhos do grupo que foram relançados no ano passado.

A partir das fitas originais analógicas de estúdio, a edição em vinil dará uma nova vida a The Final Cut, um álbum anti-guerra lançado pelo Pink Floyd em 1983, na época da primeira-ministra Margaret Thatcher no Reino Unido, e gravado com a Guerra das Malvinas em curso.

Roger Waters escreveu as canções do disco, do qual não participou o cofundador da banda Richard Wright, expulso por seus seus companheiros durante as sessões de The Wall.

The Final Cut já tinha sido remasterizado em 2004, em relançamento que recuperou uma de suas músicas originais, When The Tigers Broke Free, que também estará na nova edição em vinil.

Wright retornou ao grupo como tecladista para a gravação de A Momentary Lapse of Reason, o 13º disco do Pink Floyd, lançado em 1987, que trouxe uma mudança significativa no estilo do grupo, acrescentando um uso mais experimental dos ritmos.

O álbum foi, além disso, o primeiro trabalho depois da saída de Waters para empreender sua carreira solo. A nova edição do disco inclui a capa original desenhada pelo designer gráfico Storm Thorgerson, uma imagem que mostra várias camas em uma praia, inspirada na letra de Yet Another Movie.