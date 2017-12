Piano que pertenceu a Lennon ´faz turnê´ pela paz O piano usado pelo ex-Beatle John Lennon para compor a canção pacifista Imagine está "fazendo uma turnê" por lugares onde aconteceram atos de violência nos Estados Unidos. Segundo a edição de segunda-feira, 16, do jornal britânico The Guardian, a "turnê" foi idéia do cantor George Michael e de seu parceiro Kenny Goss, dono de uma galeria de arte em Dallas, no Estado americano do Texas. O instrumento, comprado por Lennon em 1970, foi arrematado em um leilão há seis anos por Michael por US$ 1,5 milhão, um recorde na época. No sábado, o instrumento foi colocado na entrada do Ford´s Theatre, em Washington, local onde, há 142 anos, o presidente americano Abraham Lincoln foi assassinado. Na semana passada, o piano passou pela entrada de uma penitenciária em Huntsville, no Texas, no momento em que um prisioneiro condenado à morte era executado. Antes disso, a turnê passou por Dealey Plaza, em Dallas, e pelo motel Lorraine, em Memphis, no Estado do Tennessee - onde, respectivamente, o presidente John Kennedy e o pastor Martin Luther King foram assassinados. Londres ?Levando o piano a todos esses lugares nos lembramos que a violência é parte de nossa história?, disse George Michael. A organizadora da turnê, Caroline True, disse que a experiência está sendo emocionante e que muitos viajam quilômetros para ver o piano onde Lennon criou a canção que viria a se tornar um hino mundial pela paz. "A idéia é tão simples e tão eficiente em sua mensagem às pessoas. Não estamos sendo políticos ou querendo expressar uma opinião, estamos apenas disseminando a imagem de paz", disse True. Depois de ser levado a outros cenários de eventos violentos nos Estados Unidos, o piano "viaja" para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e para Londres. Na capital britânica, o instrumento deve ser colocado na Torre de Londres, local de execuções durante séculos, e em lugares onde ocorreram atentados em 7 de julho de 2005.