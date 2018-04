Piano que Abba compôs sucessos como 'Mamma Mia' é leiloado

A casa de leilões Bonhams colocou à venda em 10 de dezembro o piano com o qual o grupo Abba compôs sucessos como Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me e pelo qual espera-se obter uma maior quantidade dos £30.000 a £40.000 libras (US $45.093 a 60,124).

O piano foi utilizado na formação musical de todas as canções do Abba publicadas entre 1972 e 1979, informou a casa de leilões em nota divulgada. O instrumento de marca Lindner tem 73 teclas, dois pedais, é coberta com verniz carvalho e foi coberta com

tinta dourada.

Os membros do grupo compraram este o instrumento e colocou-o na casa de campo em Agnetha Fältskog Ulvaeus, na ilha Viggsö, no arquipélago sueco.

O instrumento permaneceu na casa de campo até 1979 e nasceram sucessos como Fernando, Mamma Mia, Money Money Money, I Have a Dream e Chiquitita. O ex-integrante Benny Andersson descreveu o objeto como: "não era o melhor de piano" que tocou, mas "fez um bom trabalho ".

O quarteto sueco (1972-1983) é considerado um dos grupos que já vendeu mais álbuns na história da música, com cerca de

380 milhões de cópias. No mesmo dia, será leiloado um único cartaz de 1977 da saga Star Wars, uma guitarra Green U Fender do cantor britânico Ed Sheran e letras manuscritas da música Keep On Movin de Bob Marley (1977).