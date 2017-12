Piano de Lady Gaga e guitarra de Elvis serão leiloados em NY

Em 21 de maio, em Nova York, a casa Julien's porá a leilão uma série de objetos de grandes nomes da música, entre eles uma guitarra de Elvis Presley e o primeiro piano de Lady Gaga. Intitulada "Music Icons", a venda será realizada no Hard Rock Café da Times Square e reunirá dezenas de peças emblemáticas que pertenceram a artistas como os Beatles e Michael Jackson.

Entre os 85 objetos de Elvis Presley à venda, estão desde seus célebres óculos de armação prateada até seus anéis de diamantes, passando por caixas de remédios, um terno preto e uma jaqueta de couro. As duas peças de maior valor são uma guitarra e um piano.

Em 1969, o pai de Elvis Presley, Vernon, comprou uma guitarra Gibson Dove personalizada de presente para o filho. Seu valor é estimado entre US$ 200 mil e US$ 300 mil. Em um show na Carolina do Norte, em 1975, o astro deu-a de presente para um fã, que a conservou até hoje. Outra estrela do lote, o primeiro piano de Elvis, encontra-se na mesma faixa de preço, entre US$ 200 mil e US$ 300 mil.

Já o piano de Lady Gaga está avaliado entre US$ 100 mil e US$ 200 mil. Stefani Germanotta, o verdadeiro nome da cantora, escreveu sua primeira música aos cinco anos, usando este piano Everett comprado pelos avós. Embora os valores sejam bem mais baixos, outros objetos também devem atrair a atenção dos fãs do rock e do pop.

Entre eles, está a jaqueta militar usada em uma turnês pelo britânico Freddie Mercury, líder do Queen; uma jaqueta de couro vermelho de Michael Jackson, inspirada no vídeo de "Beat it"; e uma das famosas camisas pretas usadas por Johnny Cash. O objeto mais caro é uma guitarra elétrica Fender Broadcaster, dada por Jimmie Vaughan a seu irmão, o guitarrista Stevie Ray Vaughan. Custará entre US$ 400 mil e US$ 600 mil.