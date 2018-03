Pianistas brasileiros homenageiam Magda Tagliaferro Gilberto Tinetti, Cristina Ortiz, Fábio Caramuru, Eduardo Monteiro, Flávio Varani e Paulo Góri. Seis dos principais pianistas brasileiros sobem hoje na noite desta terça-feira ao palco do Teatro Cultura Artística. O motivo da inusitada reunião? Homenagear Magda Tagliaferro. A idéia serve a dois propósitos. De um lado, relembra a artista, símbolo do piano brasileiro, nos 20 anos de sua morte. De outro, dá mais uma prova de que ainda hoje sua presença é bastante forte na vida musical brasileira: todos os nomes acima foram seus discípulos e, hoje, ajudam a passar adiante aquela que talvez seja a grande escola do nosso piano. Caramuru abre o programa com uma criação sua, "Moods 50th". Em seguida, Tinetti toca a "Sonata K. 570", de Mozart, a "Suíte para Piano", de Debussy, e, ao lado de Paulo Gori, as "Six Epigraphes Antiques", do mesmo autor, e "Jeux d´Enfants", de Bizet. Na segunda parte, o primeiro a subir ao palco é Eduardo Monteiro, que faz o "Noturno Op. 10", de Leopoldo Miguez, e a "Morte de Isolda", transcrição para piano feita por Liszt a partir da célebre obra de Richard Wagner. Na seqüência, Flávio Varani interpreta Chopin ("Improviso nº 3 Op. 51") e Liszt ("Reminiscências Sobre a Ópera Don Giovanni"). Quem encerra a noite é Cristina Ortiz, com Chopin ("Estudos Op. 25 nºs 5 e 7"), Brahms ("Intermezzo Op. 118 nºs 1 e 2") e mais Debussy ("Reflets dans l´eau e L´isle joyeuse"). Com a renda obtida com o concerto, será lançado um álbum duplo com duas gravações inéditas de Magda Tagliaferro: sua estréia no Town Hall, de Nova York, em abril de 1940, e um recital gravado em janeiro de 1983, no Wigmore Hall, em Londres. O dinheiro arrecadado com os discos vai para o programa de bolsas de estudo aqui e no exterior, mantido pela Fundação Magda Tagliaferro. Homenagem a Magda Tagliaferro. Teatro Cultura Artística. Rus Nestor Pestana, 196. 3358-3344. Hoje, às 21. R$ 10 a R$ 40