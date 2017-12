Pianista portuguesa Maria João Pires anuncia aposentadoria

LONDRES - A pianista portuguesa Maria João Pires, de 73 anos, vai se aposentar dos palcos em 2018, de acordo com sua agente britânica.

Uma saída de cena depois de quase setenta anos de carreira — ela deu seu primeiro concerto com apenas quatro anos.

+ Uma 'simplicidade primal', notável em Maria João Pires

Por enquanto, Pires suspendeu sua participação em uma apresentação que tinha previsto para o dia 7 de março no Auditório Nacional de Madri. Há dois compromissos ainda marcados para os dias 20 e 21 de dezembro, em Zurique.

A artista nasceu em Lisboa, mas em 2006 se mudou para o Brasil e depois para a Bélgica, por considerar que não havia recebido apoio suficiente do governo português para desenvolver um projeto de música para crianças.

Entre suas interpretações mais conhecidas, estão as Sonatas de Beethoven, o integral do Impromptus, de Schubert, os Noturnos de Chopin, entre outros. Ela produzia discos com a gravadora alemã Deutsche Grammophon desde 1989.