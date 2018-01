Pianista Heloísa Fernandes mostra hoje seu CD de estréia Fruto, o primeiro CD da pianista Heloísa Fernandes, representa o amadurecimento do seu processo criativo, da sua relação com a vida e com os filhos, entendendo melhor o que existe entre o antigo e novo. O trabalho de estréia traz composições instrumentais leves, delicadas, que exaltam a musicalidade brasileira e o jazz. Segundo a compositora, o disco conta uma história, cada música remete a uma fase de sua vida. "Música boa é aquela que tem referencial, ela precisa dizer de você e da sua história. Fruto na verdade foi um tema que procurei muito para falar do meu amadurecimento como mulher, mãe, profissional. Todas as canções estão ligadas", diz a pianista. São oito canções, seis delas inéditas, de autoria de Heloísa, e duas regravações: Rosa, de Pixinguinha, e Trilhos Urbanos, de Caetano Veloso. "Quando comecei a pensar no disco tinha apenas duas músicas, Rosa e Trilhos. Mostro essas duas canções em shows há muito tempo, já estão amadurecidas, não poderiam deixar de compor meu primeiro trabalho-solo", explica a pianista. A alta qualidade musical do CD também se deve, em grande parte, à competência da equipe de músicos que integrou o projeto: Zeca Assumpção no contrabaixo, Ari Colares na percussão, André Magalhães e Sérgio Reze na bateria, Cláudio Cruz no violino e Alceu Reis no violoncelo. As participações especiais ficaram por conta de Teco Cardoso (flauta) na faixa um do CD, Vôo, e do percussionista Naná Vasconcelos na faixa três, Colheita. Na única apresentação que faz hoje, no auditório do Sesc Pinheiros, Heloísa Fernandes conta com a participação do contrabaixista Zeca Assumpção, que já realizou trabalhos com Hermeto Pascoal, Nelson Ayres, Chico Buarque, Caetano Veloso, e do percussionista Ari Colares, que já teve suas batidas requisitadas por artistas como Egberto Gismonti, o cubano Paquito D´Rivera, Cesar Camargo Mariano, entre outros. Heloísa Fernandes. Sesc Pinheiros/Auditório (100 lug.). Rua Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Hoje, às 20 horas. R$3 a R$6.