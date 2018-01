Pianista francês Richard Clayderman é vaiado em Bucareste O pianista francês Richard Clayderman foi vaiado no Ateneo Romeno de Bucareste por um público enfadado, que se recusou a ouvir um concerto em playback. "Vergonha, playback!", gritava o público ao pianista, que passou por momentos difíceis. Clayderman executava melodias de seu novo álbum com três instrumentistas da filarmônica romena George Enescu, acompanhados por músicas difundidas por amplificadores. "Não pude trazer a minha orquestra", justificou o pianista. Muitos pessoas saíram descontentes do espetáculo, anunciado como o "concerto do ano na Romênia", e questionaram os 100 cobrados pelo ingresso.