'Physical',de Olivia Newton-John, é música mais sexy da história

A publicação especializada elaborou uma lista das 50 músicas mais populares sobre sexo de todos os tempos para comemorar o dia dos namorados nos Estados Unidos. Cada música recebeu pontos de acordo com a performance que teve nos rankings da Billboard de agosto de 1958 a janeiro de 2010.

"Physical", lançada por Olivia em 1981, ficou no alto da lista depois de passar 10 semanas como canção número 1 entre as 100 mais populares da Billboard. E apesar da letra certamente falar de sexo com passagens como "There's nothin' left to talk about, unless it's horizontally", a música se tornou trilha sonora de aulas de aeróbica, acompanhando o videoclipe da cantora.

Em segundo lugar na lista, ficou Rod Stewart, com "Tonight's the Night", de 1976; seguida pela balada do Boyz II Men's "I'll Make Love To You", de 1994.

Em destaque também na lista está o clássico de Marvin Gaye"Let's Get It On", na quinta posição.

Veja a seguir a lista das 10 músicas mais sexies de todos os tempos apurada pela Billboard:

1. "Physical" - Olivia Newton-John

2. "Tonight's The Night" - Rod Stewart

3. "I'll Make Love To You" - Boyz II Men

4. "Too Close" - Next

5. "Let's Get It On" - Marvin Gaye

6. "Hot Stuff" - Donna Summer

7. "Do That To Me One More Time" - Captain and Tennille

8. "Like A Virgin" - Madonna

9. "Kiss You All Over" - Exile

10. "Do Ya Think I'm Sexy?" - Rod Stewart