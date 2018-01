Phoenix e PJ Harvey estão entre atrações do Popload Festival 2017

A organização do Popload Festival revelou na manhã desta segunda-feira, 5, as principais atrações da sua edição 2017, que será realizada no mês de novembro. O grupo francês Phoenix e a cantora britânica PJ Harvey são alguns dos nomes confirmados.

Também do Reino Unido, virá ao festival a banda Daughter, além dos norte-americanos do Neon Indian e dos brasileiros do Carne Doce.

Em sua quinta edição, o festival será realizado no dia 15 de novembro no Memorial da América Latina em São Paulo. A partir desta terça-feira, 6, já terá início a pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes Nubank. A venda geral começa na sexta-feira, 9. Os ingressos custam a partir de R$ 160.