Phil 'Philthy Animal' Taylor, ex-baterista do Motörhead, morre aos 61 anos

Membro daquela que é considerada a formação clássica do Motörhead, o ex-baterista Phil Taylor, mais conhecido por Phil "Philthy Animal" Taylor, morreu na quarta, 11, aos 61 anos. O local e a causa da morte não foram divulgados. Taylor foi membro da banda inglesa de 1975 a 1984, ao lado do baixista e frontman Ian "Lemmy" Kilmister e do ex-guitarrista "Fast" Eddie Clarke, retornando ao grupo entre 1987 e 1992. O ex-baterista assumiu as baquetas e imprimiu seu estilo em álbuns fundamentais para a discografia da banda, entre eles Overkill (1979) e Ace Of Spades (1980).

A informação sobre a morte do músico foi confirmada por Clarke no Facebook. "Meu querido amigo morreu na noite passada. Ele esteve mal por algum tempo, mas isso não deixa as coisas mais fáceis quando a hora finalmente chega", lamentou o ex-guitarrista da banda. "Conheço Phil desde quando ele tinha 21 anos e ele era um grande cara. Felizmente fizemos músicas fantásticas juntos e eu tenho muitas muitas boas lembranças daquele tempo juntos", escreveu Clarke. Apesar da causa da morte não ter sido divulgada pelo ex-guitarrista, o frontman Lemmy já havia declarado em entrevista há três anos que Taylor andava “bastante doente”, sem poder afirmar se haveria alguma reunião futura da banda nos palcos em sua formação clássica.

Pela página oficial do Motörhead no Facebook, a banda e os fãs também homenagearam o músico. “Lil’ Philphy... ele que uma vez gritou ‘parem de ficar reclamando’ em um álbum… ele que inspirou os penteados punks/metaleiros de muitos jovens… ele, que tocou bateria com fúria e determinação… ele que gostava de chamar as pessoas de 'wazzcocks' de vez em quando… amigo, Romano, cara do [condado inglês] Derbyshire… descanse em paz… com muito amor…”, escreveu a banda na rede social.

ÚLTIMA APARIÇÃO COM A BANDA. A última aparição de Phil "Philthy Animal" Taylor com o Motörhead foi no ano passado, quando ele e "Fast" Eddie Clarke se juntaram a Lemmy e à formação atual da banda para um show em Birmingham, na Inglaterra. O registro da ocasião pode ser visto abaixo.