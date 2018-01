Phil Collins confirma shows no Brasil no ano que vem

Phil Collins fará três apresentações no Brasil em fevereiro de 2018. O músico britânico vai trazer a turnê Not Dead Yet para o Rio de Janeiro (Maracanã, 22/2); São Paulo (Allianz Parque, 24/2) e Porto Alegre (Beira-Rio, 27/2).

Um dos músicos mais conhecidos do mundo (com mais de 100 milhões de discos vendidos tanto em carreira solo quanto com a lendária banda Genesis), o inglês Phil Collins, de 66 anos, só esteve no País uma vez, em 1977, quando fez uma série de shows com o Genesis. Na ocasião, ele também passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre.

A venda de ingressos para os shows de Phil Collins no Brasil começam no próximo dia 7 de dezembro, quinta-feira, pelo site Eventim, e é possível parcelar a compra em até três vezes. Phil Collins é dono dos hits Another Day In Paradise, One More Night e In The Air Tonight.

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

22 de fevereiro, quinta-feira. Onde: Maracanã. Quanto: R$ 270 (cadeira superior sul), R$ 340 (cadeira inferior sul), R$ 360 (cadeira superior leste), R$ 370 (pista), R$ 450 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 640 (cadeira Maracanã Mais leste e oeste) e R$ 750 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.

SÃO PAULO

24 de fevereiro, sábado. Onde: Allianz Parque. Quanto: R$ 350 (cadeira superior), R$ 390 (pista), R$ 490 (cadeira inferior) e R$ 760 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.

PORTO ALEGRE

27 de fevereiro, terça-feira. Onde: Estádio Beira-Rio. Quanto: R$ 270 (cadeira superior), R$ 320 (pista), R$ 440 (cadeira inferior), R$ 600 (camarote), R$ 640 (SKY Box) e R$ 680 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.