Pharrell brilha no Festival iTunes da Inglaterra, onde 'Happy' lidera lista de downloads O cantor e produtor norte-americano de R&B Pharrell Williams estava em grande momento no Festival iTunes em Londres nesta semana, e agradeceu seus fãs por fazer de sua canção "Happy", do filme “Meu Malvado Favorito 2”, a mais baixada da Grã-Bretanha.