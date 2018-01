Peter Murphy e Wayne Hussey mudam data de show em SP

SÃO PAULO - Os músicos Peter Murphy e Wayne Hussey anunciaram mudanças na agenda de show em São Paulo. Com data marcada para 20 de julho, a apresentação será, agora, no dia 13 de setembro, no Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, São Paulo).

Segundo a organização do show, a mudança de datas foi um pedido de Peter Murphy, que está em turnê pelos Estados Unidos. "Infelizmente, os motivos que causaram esta mudança estão além do nosso controle. Enfatizamos que estamos sempre dispostos a prestar um serviço de qualidade e excelência para todos os nossos clientes", explicou a produtora 8x8 em nota.

Os ingressos que já foram comprados continuam válidos para a nova data e não há necessidade de troca.

Peter Murphy é ex-líder da banda britânica Bauhaus e Wayne Hussey, que segue carreira solo desde 1986, já foi integrante dos grupos The Mission e Sisters of Mercy.