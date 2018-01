Peter Gabriel defende causas sociais em Davos O cantor britânico Peter Gabriel defendeu nesta sexta-feira causas sociais no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos. O ex-líder do grupo Gênesis é um dos poucos artistas presentes ao evento, ao lado do irlandês Bono Vox, do U2. Ao contrário das edições anteriores, quando conhecidas estrelas do cinema, como Angelina Jolie, Brad Pitt e Sharon Stone concentraram grande parte das atenções da reunião, o Fórum desse ano limitou o número de artistas convidados. Em entrevista coletiva, Peter Gabriel confessou que gostaria de que o Fórum de Davos, que conta com a presença de dirigentes de algumas das companhias mais poderosas do mundo, assumisse uma maior consciência social. "Gostaria de ver uma integração entre o Fórum Econômico Mundial e o Fórum Social Mundial", disse ele, em referência ao encontro que reúne, até hoje, em Nairóbi, movimentos sociais de todo o mundo que criticam o atual modelo de globalização. No entanto, o cantor reconheceu que a esperança de união entre os dois eventos "é um sonho pouco provável". Peter Gabriel é co-fundador da ONG Witness, que forma e apóia ativistas pró direitos humanos de vários países, para que utilizem as tecnologias da informação e da comunicação em seu trabalho.