Peter Doherty é detido com drogas e sai após pagar fiança O vocalista da banda Babyshambles Peter Doherty, namorado da modelo Kate Moss, foi liberado após pagar fiança depois de ser detido por suposta posse de cocaína, confirmou hoje a polícia. O cantor despertou as suspeitas dos policiais ao dirigir seu "Jaguar" os arredores de sua casa no leste de Londres. Além do artista, de 27 anos, foram detidos também por suposta posse de drogas outros dois ocupantes do carro. Um porta-voz da polícia indicou que Doherty e as outras duas pessoas estão em liberdade provisória enquanto se faz a análise das substâncias que levavam. Eles deverão se apresentar na delegacia em dezembro. A relação de Pete Doherty com as drogas é publicamente conhecida após várias detenções e tratamentos em clínicas de desintoxicação no Reino Unido, França, Portugal e Tailândia.