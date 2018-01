Peter Dinklage e Coldplay interpretam música sobre 'Game Of Thrones'

Em um evento beneficente promovido pelo canal NBC, o Red Nose Day, o ator Peter Dinklage e a banda Coldplay se juntaram para interpretar uma música inspirada na série Game Of Thrones, da qual Dinklage é uma das principais estrelas. A letra de Still Going Strong (Ainda na Ativa, em tradução livre) fala sobre os personagens da saga da HBO, que está na quinta temporada.

'Lembra do Ned Stark, ele era engraçado/Mas nunca passou da primeira temporada/Robert Baratheon fazia parte da equipe/Mas não estava na segunda temporada', diz a letra cantada por Dinklage, que anuncia ao final: 'A participação de algumas pessoas não foi tão duradoura/ Mas não pra mim/ Eu ainda estou na ativa'. Um vídeo da música está disponível no canal oficial do Coldplay no YouTube. O programa da NBC vai ao ar nesta quinta-feira.