Pete Doherty se declara culpado por porte de drogas O cantor britânico Pete Doherty se declarou nesta sexta-feira culpado diante de uma juíza em cinco acusações por porte de drogas, após sua prisão na quinta-feira em Londres, por supostamente possuir substâncias ilegais, informaram fontes judiciais. O vocalista da banda pop Babyshambles, noivo da modelo britânica Kate Moss, segundo noticiaram tablóides, se reconheceu culpado diante do tribunal de Támesis, no leste de Londres, por possuir heroína, cocaína e maconha. Não é a primeira vez que Doherty, de 27 anos, que atualmente está se submetendo a um programa de desintoxicação por ordem judicial, comparece diante de um juizado por possuir drogas. A juíza advertiu o músico na audiência desta sexta-feira, que ele poderá ser condenado à prisão. A definição da sentença foi adiada para o próximo dia 4 de setembro, quando será revista a pena imposta em abril passado por posse de drogas pesadas. Segundo a juíza, todas as opções da sentença estão abertas, o que também "inclui a possibilidade de prisão". Além de sua carreira musical e de seus problemas com as drogas, Doherty ficou famoso pela relação de altos e baixos que mantém com a principal modelo britânica, Kate Moss, de 32 anos.