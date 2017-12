Pete Doherty participa de festa que termina em tragédia Os problemas parecem acompanhar o ator britânico Pete Doherty, namorado da modelo Kate Moss. No domingo, um dia antes de se livrar da prisão e ser condenado, na Justiça, a pagar uma multa de US$ 1.520 por porte ilegal de drogas, o cantor participou de uma festa em um apartamento de Londres que acabou em tragédia. Segundo relata nesta quarta-feira o jornal The Sun, Doherty, de 27 anos, teve uma discussão com o ator amador Mark Blanco, que pouco depois morreria ao cair do segundo andar. Segundo uma testemunha, Blanco chegou à festa embriagado e logo ele e Doherty começaram a trocar insultos e agressões físicas, até que o dono do apartamento pediu ao ator que se retirasse. Pouco depois, alguns jovens bateram à porta e disseram que tinham encontrado um homem estendido na rua: Blanco foi levado ao hospital, onde morreu na terça-feira. O ator estava se preparando para participar de Morte Acidental de um Anarquista, do Prêmio Nobel italiano Dario Fo, uma sátira da polícia e de seus métodos repressivos. A obra é inspirada nos fatos reais envolvendo o falecimento de um anarquista durante interrogatório em uma delegacia de Milão. Doherty deixou a festa antes da chegada dos policiais ao local do acidente e se hospedou em um hotel. Funcionários chamaram a polícia após acharem destroços de todo tipo no quarto que o cantor tinha ocupado. Histórico O vocalista da banda Babyshambles foi preso em abril por porte de drogas, apenas três horas após ter sido sentenciado a cumprir dois anos de serviços comunitários, pela mesma acusação. Doherty também foi preso em 7 de agosto, com cocaína e craque. Ele, que contabilizava cinco acusações por porte de drogas, acabou se declarando culpado em 18 de agosto e se internou em clínica de reabilitação. Pete Doherty, que fez a primeira aparição pública depois que começou o tratamento na clínica no concerto Get Loaded in the Park, em Londres, em 27 de agosto, ficou famoso quando integrava a banda Libertines e também por seu romance - cheio de idas e vindas - com Kate Moss. Tablóides britânicos publicaram recentemente que Doherty e Kate, que romperam o namoro em setembro do ano passado quando um jornal britânico publicou fotos dos dois supostamente usando cocaína, estão noivos. Uma foto da top usando um anel de compromisso desatou as especulações.