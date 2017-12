Pete Doherty paga multa e se livra de prisão O cantor britânico Pete Doherty, namorado da modelo Kate Moss, foi condenado a pagar uma multa de US$ 1.520 por porte ilegal de drogas. O músico compareceu a tribunal de Londres nesta segunda-feira para ouvir a sentença final do juiz. Ele foi flagrado portando substâncias ilícitas em abril e em agosto deste ano. Doherty, de 27 anos, também foi proibido de dirigir durante quatro meses, segundo veredicto ditado nesta segunda por uma juíza do Tribunal de Thames, em Londres. "Estou aliviado", declarou o cantor. O vocalista da banda Babyshambles foi preso em abril por porte de drogas, apenas três horas após ter sido sentenciado a cumprir dois anos de serviços comunitários, pela mesma acusação. Doherty também foi preso em 7 de agosto, com cocaína e craque. Ele, que contabilizava cinco acusações por porte de drogas, acabou se declarando culpado em 18 de agosto e se internou em clínica de reabilitação. Em setembro, Doherty compareceu ao tribunal e a juíza que cuida do caso, Jane McIvor, afirmou que ele não iria para a prisão se prosseguisse com tratamento, e adiou a sentença para esta segunda-feira. Doherty se livrou da prisão porque, segundo Jane McIvor, seus delitos não eram suficientemente graves. "A melhor solução é fazer isto pesar em sua carteira", declarou ela. Em setembro, ela deu sinais de que não decretaria a prisão do músico: "Nesse estágio não seria produtivo tirá-lo da convivência em sociedade, além disso, acabaria com o árduo trabalho que está sendo realizado por profissionais", declarou na ocasião, e ainda elogiou a música The Blinding, da banda de Doherty. Não é a primeira vez que o músico responde por processos na Justiça. No dia 8 de novembro, foi condenado a pagar uma multa de US$ 1.425 por ter agredido fisicamente um jornalista. O cantor deve voltar aos tribunais em janeiro para uma revisão de seu processo de reabilitação. Pete Doherty, que fez a primeira aparição pública depois que começou o tratamento na clínica no concerto Get Loaded in the Park, em Londres, em 27 de agosto, ficou famoso quando integrava a banda Libertines e também por seu romance - cheio de idas e vindas - com Kate Moss. Tablóides britânicos publicaram recentemente que Doherty e Kate, que romperam o namoro em setembro do ano passado quando um jornal britânico publicou fotos dos dois supostamente usando cocaína, estão noivos. Uma foto da top usando um anel de compromisso desatou as especulações.