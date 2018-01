Pete Doherty finaliza turnê na Itália com briga em boate O vocalista da banda Babyshambles, Pete Doherty, famoso por seu romance com a modelo Kate Moss e por seu envolvimento com drogas, se envolveu na noite de segunda-feira em uma briga em uma boate de Roma, onde se apresentava com o grupo. Durante show da banda na boate Piper, Doherty jogou o pedestal do microfone contra o público, segundo publicou nesta terça-feira a imprensa local. Especula-se que o cantor tenha feito isso como resposta a um fã que atirou um papelão no baterista. Outras testemunhas afirmam, no entanto, que o papelão foi atirado depois que o artista jogou o pedestal. O baterista abandonou o palco e no meio da briga, Doherty também saiu para ver como estava o companheiro. Segundo as fontes, Doherty bebeu vodca e cerveja durante sua atuação e ficou muito irritado, trocando insultos com o público. O show foi suspenso por alguns minutos para evitar um incidente mais sério. Após a pausa, Doherty retornou ao palco, deu pancadas nos instrumentos musicais e depois continuou o show como se nada tivesse acontecido. O cantor iniciou a turnê após ter recebido alta de clínica de reabilitação do norte de Londres, onde estava internado para tratar de sua dependência de heroína e crack. Kate Moss espera um filho de Pete Doherty, diz tablóide A modelo britânica Kate Moss está esperando um filho de seu namorado, Doherty, segundo o jornal dominical britânico Sunday Mirror, que cita como fonte o tio do futuro papai. "Falei com Pete duas vezes sobre o bebê e ele me confirmou que Kate está grávida", afirmou Phil Michels ao tablóide. A modelo, de 32 anos, submeteu-se a uma ultra-sonografia e se encontra em bom estado, segundo o tio do músico. Kate já é mãe - ela teve uma filha, Lila Grace, de 4 anos, com o ex-namorado, Jefferson Hack. Kate, que retornou este sábado a Londres procedente da Itália, onde acompanhou Doherty, de 27 anos, na viagem de seu grupo Babyshambles, fará um anúncio oficial em algumas semanas, de acordo com o tablóide. A tumultuada relação do casal, que se separou e reatou várias vezes, alcançou seu ponto mais crítico há um ano, quando foram publicadas fotos de Kate supostamente cheirando cocaína junto a Doherty e alguns amigos.