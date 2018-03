Pete Doherty falta a audiência e pode ser preso na Inglaterra

Um tribunal da Inglaterra apresentou nesta sexta-feira, 18, o pedido de prisão do músico inglês Pete Doherty, após ele não ter comparecido a uma audiência judicial. O vocalista da banda Babyshambles, de 28 anos, precisava se apresentar frente aos juízes do tribunal de Yeovil, no condado de Somerset, sudoeste da Inglaterra, por causa de uma acusação de agressão. Veja também: Pete Doherty aparece tomando banho em vídeos na internet Doherty é acusado de ter perseguido e agredido de forma violenta uma jovem fotógrafa de 22 anos, em agosto de 2007, após a moça ter tirado uma foto dele ao lado de sua namorada na época, a modelo Irina Lazareanu. O cantor, mais conhecido por seus problemas com drogas e álcool e por ter sido namorado da também modelo Kate Moss, pode ser preso ainda nesta sexta.