Pete Doherty, ex de Kate Moss, prepara álbum solo O britânico Peter Doherty, vocalista do grupo Babyshambles que é freqüentemente envolvido em escândalos por porte de drogas, prepara um álbum solo que possivelmente será lançado ainda este ano, segundo revelou o artista à revista New Musical Express (NME). Em entrevista que será publicada nesta quarta-feira, o jovem, que atualmente está se sujeitando a um tratamento de desintoxicação, anunciou que este ano haverá o lançamento de um álbum acústico solo. "Será diferente (de um disco) do Babyshambles, porque serei só eu", conta o músico, de 27 anos. Sobre se pensa em deixar Londres para concluir sua reabilitação, Doherty confessa que está procurando um lugar fora da cidade. "Já disse por aí que gostaria de comprar uma casa no campo", frisou. No campo, Doherty se dedicaria a sua recuperação e comporia um novo material, diz ele na entrevista, que foi concedida antes de sua entrada em uma clínica de desintoxicação em Portugal. Doherty, ex-namorado da modelo britânica Kate Moss, disse que o título do próximo álbum do Babyshambles será Implant Sessions, em possível alusão ao implante contra drogas que, segundo revelou recentemente, ele mesmo fez para vencer seu vício em crack e heroína. Na entrevista à NME, Doherty também confirma que recebeu 150.000 libras (225.000 euros) para lançar uma autobiografia baseada em seus diários. "É um incrível nonsense. É um livro muito pessoal e muito aberto. Haverá material que as pessoas não viram antes, pensamentos íntimos, muito íntimos", adiantou.