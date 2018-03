Pete Doherty escreve música para Amy Winehouse

SÃO PAULO - O problemático músico inglês Pete Doherty, famoso por fundar as bandas The Libertines e Babyshambles, escreveu uma música em homenagem a Amy Winehouse.

Apresentada ao público pela primeira vez na noite do último sábado, no final de um show em Londres, a música foi introduzida por Doherty como "uma canção que escrevi para Amy". Como a falecida cantora, o artista tem um notório histórico de problemas com drogas.

Detido em diversas ocasiões com diferentes tipos de drogas, como cocaína, crack, heroína, maconha e quetamina, Doherty já se internou em clínicas de reabilitação inúmeras vezes e foi preso em muitas outras.

No mesmo show, o cantor e guitarrista ainda contou que aquela seria sua "última apresentação por um longo período", e afirmou que pretende se ocupar com "coisas novas" nos próximos meses.