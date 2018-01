Pete Doherty é filmado usando droga, diz <i>The Sun</i> Ele liga para Kate Moss para dizer que a ama e prepara uma injeção de cocaína: o vídeo com as chocantes imagens publicadas pelo tablóide The Sun é a prova de que os meses numa clínica de reabilitação não serviram para manter Pete Doherty, o namorado da modelo, longe das drogas. O vocalista da banda Babyshambles - mais em evidência na mídia, no entanto, por seu envolvimento com entorpecentes - foi filmado por uma turista australiana enquanto injetava cocaína em um albergue em Phuket, na Tailândia, dois dias depois de ter confessado seu amor por Kate diante de um monge budista numa cerimônia romântica realizada em 1.º de janeiro. Doherty havia fugido da luxuosa vila onde estava com a modelo para procurar drogas quando uma australiana de 21 anos, Jess Lea, reconheceu o músico e o convidou para seu quarto de hotel com outras duas amigas. Foi no quarto em frente às jovens que o roqueiro injetou cocaína várias vezes no braço, sem saber que estava sendo filmado com o celular de uma delas. Na gravação, Doherty diz que ama Kate, mas que jamais se casaria com ela "nem que fosse a última mulher do mundo, pois é muito paranóica". Depois, o músico usou o telefone de Jess para falar com a modelo e Kate, preocupada, voltou a procurar Doherty diversas vezes ligando para o número. "Pete continuava dizendo que a Kate era paranóica, que queria sempre saber onde ele estava e quem eram as mulheres que estavam com ele. Ele dizia que não havia mulheres com ele. Ela parecia muito irritada e continuava dizendo: ´O que foi que aconteceu? Eu te amo´", disse Jess ao tablóide. A jovem e suas amigas, preocupadas com Doherty, tentaram convencer o músico a voltar para casa. Ele, porém, não se lembrava onde era seu hotel e desceu à recepção do albergue das meninas, onde pediu ao dono do estabelecimento e taxistas na rua que buscassem heroína e outras drogas para ele. Por fim, as turistas deixaram Doherty em frente a um bar que, segundo ele, era perto do hotel onde estava hospedado com Kate e mandaram uma mensagem de texto para o celular dela, dizendo que ele a aguardava perto do hotel. Segundo o tablóide, Kate e Doherty estariam agora em uma clínica de reabilitação em Londres.