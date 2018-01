Pete Doherty é condenado a 14 semanas de prisão

Pete Doherty, o vocalista da banda The Babyshambles e ex-namorado da mais famosa modelo britânica, Kate Moss, foi sentenciado a 14 semanas na prisão, por violar uma ordem de liberdade condicional e uso de drogas. A sentença, dada nesta terça, 8, em uma corte do oeste de Londres, obriga Doherty a remarcar uma apresentação no Royal Albert Hall, agendada para o dia 26 de abril. E põe em dúvida sua participação no luxuoso festival britânico de Glastonbury, no fim de junho. O juiz Davinder Lachar Davinder Lachlar aceitou por duas vezes aliviar a sentença de Doherty esperando os resultados de suas internações para desintoxicação, mas terminou por condená-lo. Ele teve uma sentença suspensa por possessão de drogas e dirigir ilegalmente em outubro passado Sua sentença foi suspensa mas ele deveria cumprir a ordem de fazer visitas regulares à corte para comunicar o progresso de seu tratamento, assim como participar de um programa de reabilitação. Mas agora, o juiz perdeu a paciência e ordenou que ele cumpra pena de 14 semanas na prisão. Adrian Hunter, empresário de Doherty, disse que há "numerosas razões" para que o cantor e compositor tenha sido condenado. "Uma delas é que ele chegava atrasado às audiências da condicional", declarou ele à Reuters. Doherty, 29, é presença frequente nos tribunais nos últimos meses devido a sua batalha contra as drogas. Doherty, conhecido por seu trabalho com as bandas Libertines e Babyshambles, confessou-se culpado de dirigir sob o efeito de crack, cocaína, heroína e maconha.