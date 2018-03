Pet Shop Boys receberá prêmio britânico A carreira da dupla Pet shop Boys vai ser homenageada com o prêmio de Contribuição de Destaque Para a Música no Brit Awards do ano que vem, informaram os organizadores na segunda-feira. Além de Neil Tennant e Chris Lowe, já foram homenageados a banda Oasis e o músico Paul McCartney, que recebeu o prêmio no ano passado. "Desde seu primeiro Brit Awards, há mais de 20 anos, Neil e Chris produziram uma obra fantástica, com músicas que foram a trilha sonora da vida de uma geração inteira", disse Ged Doherty, chefe do comitê do Brits. "Desde então, os Pet Shop Boys se tornaram um dos grupos mais influentes da era moderna e merecem o prêmio". A dupla teve quatro músicas no primeiro lugar das paradas e 22 músicas entre as 10 mais bem colocadas, desde que começaram a carreira, em meados dos anos 1980. Seu maior sucesso é "West End Girls", que chegou ao topo das paradas do mundo todo em 1986. A dupla receberá o prêmio em fevereiro, quando ocorre a cerimônia do Brit Awards, em Londres. (Por Michael Holden)