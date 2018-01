Pet Shop Boys pedem carro para cair na estrada, no Brasil Começa na próxima quarta-feira a venda de ingressos para o show do celebrado duo de synthpop dos anos 80, Pet Shop Boys, nos dias 16 e 17 de março, no Credicard Hall, em São Paulo. Antes, no dia 14, eles tocam no Claro Hall, no Rio. Em São Paulo, os ingressos custam entre R$ 80 (platéia superior) e R$ 300 (camarote 1), e a pista custa R$ 130. Os ingleses Neil Tennant e Chris Lowe, os Garotos da Loja de Animais, autores de hits dance que animam duas gerações (como Domino Dance, You Are Always on My Mind, NYC Boy) vão apresentar o álbum duplo Fundamental, lançado pela EMI internacional em maio do ano passado. A última vez que vieram ao Brasil foi em 2004, para o TIM Festival. Dessa vez, pediram que alugassem um carro para que fossem juntos dirigindo às outras praças da turnê brasileira (Porto Alegre e Belo Horizonte). A venda dos ingressos vai até o dia 5 de fevereiro nas bilheterias do Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17955 - (11) 6846-6000) ou pela Ticketmaster, telefone e internet. Informações pelo site http://www.credicardhall.com.br. Classificação etária indicativa: entram menores de 14 e 15 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. Março será ainda o mês de ver shows do rock progressivo do Asia (21, Rio e 23, SP), o som do trio inglês Placebo (25, Rio e 26, SP), que já esteve no País há dois anos e os veteranos do punk do grupo Pennywise (30, SP e 31, Rio). E ainda as aladas românticas do canadense Bryan Adams (5, Rio e 6, SP).