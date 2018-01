Pet Shop Boys inicia turnê mundial no Brasil Os ingleses do Pet Shop Boys vêm ao Brasil este ano apresentar o disco Fundamental. A dupla vai passar primeiro pelo Rio de Janeiro, no dia 14 de março, onde faz show no Claro Hall, e depois segue para São Paulo, com shows nos dias 16 e 17 de março, no Credicard Hall. Belo Horizonte e Porto Alegre serão os próximos destinos. No repertório, eles incluíram os sucessos West End Girls, Domino Dancing e Always on my Mind (versão do original de Elvis Presley), além das músicas de Fundamental, entre elas The Sodom and Gomorrah, Casanova in Hell e I´m with Stupid, que foi inspirada na relação entre o presidente dos Estados Unidos George W. Bush e o Premiê Britânico Tony Blair. Formado no início dos anos 80, o Pet Shop Boys é considerado responsável pela ascensão da música pop nas últimas décadas. O sucesso começou em 1986, com o lançamento do álbum Please e o primeiro single, West End Girls. Essa é a terceira vez que a dupla toca no Brasil. A primeira foi em 1994, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2004 eles voltaram ao país, apresentando-se apenas uma vez, em São Paulo. As visitas renderam influências brasileiras no álbum Bilingual, de 1996, que tem sons de percussão do grupo Olodum. Depois da turnê brasileira, o Pet Shop Boys fará shows na Argentina, Chile e Nova Zelândia. Pet Shop Boys. Av. das Nações Unidas, 17.955. Santo Amaro. 16/03 e 17/03, às 22 horas. Abertura de vendas: 06/02. Ingressos: Camarote Setor 1 (R$ 300), Camarote Setor 2 (R$ 250), Pé na Platéia (R$ 130), Platéia Superior 1 (R$ 100), Platéia Superior 2 (R$ 90,00), Platéia Superior 3 (R$ 80). Mais informações: 6846-6010