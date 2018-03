Pet Shop Boys, Incubus, entre outros, integram a nova leva de confirmações do Rock in Rio 2017

Os motores do Rock in Rio estão se aquecendo. Na mesma sexta-feira, 17, em que anunciou um pacote de reforços para o palco Sunset (leia mais aqui), o festival carioca revela à noite cinco novas atrações para o palco Mundo, o principal do festival.

A safra de confirmações tem o duo inglês Pet Shop Boys, a bandinha de indie-dance Walk The Moon, as brasileiras Scalene e Titãs e, por fim, o retorno do Incubus, ciujo novo disco, chamado 8, interrompe um silêncio de seis anos.

Pet Shop Boys, proeminente nome da cena synth pop, vem pela sétima vez ao Brasil ancorado pelo disco Super, lançado no ano passado. Eles se apresentam no dia 15 de setembro, mesma noite de Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Walk The Moon volta ao País depois de uma recente visita no ano passado, quando foi atração do festival Lollapalooza. Na ocasião, a banda falou com o Estado sobre seu hit ‘Shut Up And Dance’ e a tentativa de “dominação global através da música” (leia mais). Eles se apresentam no dia 17 de setembro, dividindo o Palco Mundo com Justin Timberlake e Frejat – uma vaga da escalação ainda está em aberto.

Scalene, banda que vem em ascensão desde o surgimento na disputa musical da TV Globo Superstar, em 2015, na qual a banda chegou ao segundo lugar em uma competição de voto popular, tem a missão de aquecer os motores para Billy Idol e Aerosmith. Conheça mais da banda na entrevista realizada pelo Estado.

Por fim, Incubus e Titãs, banda que volta pela quinta vez ao Rock in Rio, completam a escalação da noite capitaneada pelo The Who e Guns N’ Roses.

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento. Até às 19h do dia 5 de abril, contudo, os associados Rock in Rio Club, clientes Itaú Personnalité ou portadores de cartões de crédito Itaucard das categorias Platinum, Black e Infinite poderão comprar ingressos de forma antecipada. A pré-venda acontecerá na Ingresso.com e a venda oficial está marcada para o dia 6 de abril.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil com ingressos a de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia). Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016. Com o novo formato de terreno, o festival ganhará novos ambientes, o Rock District e o Gourmet Square.

O festival será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.

Confira a programação divulgada até agora:

15 de setembro

- Palco Mundo: Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys, Ivete Sangalo

16 de setembro

- Palco Mundo: Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes e Skank

- Palco Sunset: Miguel + Emicida, Charles Bradley e Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

17 de setembro

- Palco Mundo: Justin Timberlake, Walk the Moon e Frejat

- Palco Sunset: Nile Rodgers + Chic e Benjamin Clementine

21 de setembro

Palco Mundo: Aerosmith, Billy Idol e Scalene

Palco Sunset: Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro

- Palco Mundo: Bon Jovi e Alter Bridge

- Palco Sunset: Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro

- Palco Mundo: Guns N’ Roses, The Who, Incubus e Titãs

- Palco Sunset: Ceelo Green

24 de setembro

- Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers e The Offspring

- Palco Sunset: Sepultura e Supla + Doctor Pheabes