Pesquisa traz Aretha Franklin como maior cantora da era rock

Ela já é a Rainha do Soul, mas agora Aretha Franklin foi considerada também a maior cantora da era do rock, segundo pesquisa da revista Rolling Stone. Aretha, de 66 anos, ficou à frente de Ray Charles, o segundo colocado, Elvis Presley (terceiro), Sam Cooke (quarto) e John Lennon (quinto), de acordo com a pesquisa feita pela revista com 179 músicos, produtores, editores da Rolling Stones e outras figuras da indústria musical. A lista de 100 nomes será divulgada na sexta-feira, quando a Rolling Stone vai chegar às bancas com quatro capas diferentes. O número da revista inclui depoimentos de músicos. A cantora de R&B Mary J. Blige, por exemplo, escreve que Aretha Franklin é "a razão pela qual as mulheres querem cantar". O ex-vocalista do Led Zeppelin Robert Plant, ele próprio número 15 na lista, descreve a voz de Elvis Presley como "confiante, insinuante e implacável". Além de Aretha Franklin, os únicos outros cantores vivos entre os Top 10 são Bob Dylan (sétimo colocado) e Stevie Wonder (nono). Marvin Gaye foi o sexto, Ottis Redding, o oitavo, e James Brown o décimo. Outros notáveis na lista incluem Paul McCartney na 11a posição, uma à frente de seu ídolo Little Richard, e Mick Jagger na 16ª, também uma à frente de uma de suas influências chaves, Tina Turner. Entre os Top 25, Michael Jackson, de 50 anos, é o mais jovem, tendo ficado na 25ª posição. Votaram na pesquisa, entre outros, o vocalista do Metallica, James Hetfield, os cantores folk David Crosby e Yusuf Islam, o guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards, o veterano do punk rock Iggy Pop e o popstar inglês James Blunt. Cada um apresentou seus 20 primeiros indicados, e uma firma de auditoria tabulou os resultados.