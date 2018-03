Perfumes e surpresas de Vanessa da Mata

Vanessa da Mata tem se dedicado às aulas de canto. "Sou exigente comigo e sei das minhas falhas", diz. O resultado já foi notado no DVD ‘Perfumes de Sim’, primeiro registro ao vivo da cantora e compositora. E pode ser avaliado por você entre sexta-feira e domingo, no Citibank Hall.

Vanessa, que estourou em 2002 com ‘Não Me Deixe Só’ e coleciona sucessos como ‘Ai, Ai, Ai’, ‘Amado’ e ‘Boa Sorte/Good Luck’, esclarece que o trabalho não foi realizado com lei de incentivo fiscal, como chegou a ser divulgado antes mesmo da gravação.

No palco, ela reúne sucessos da carreira, adianta as inéditas ‘Era Você’ e ‘Perfume Barato’ e faz releitura de ‘Último Romance’, de Rodrigo Amarante, entre outras "surpresas". E avisa aos espectadores: "Esse show lembra o DVD, mas não está preso a ele".

Vanessa da Mata - Perfumes de Sim

Onde: Citibank Hall (1.450 lug.) Av. Jamaris, 213, Moema. Tel: 2846-6000

Quando: Sexta-feira, 21, e sábado, 22, às 22h; domingo, 23, às 20h.

Quanto: de R$ 50 a R$ 150.